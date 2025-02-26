شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فريدمان: أمريكا التى تعرفونها انتهت.. وهذه رسالتى للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب توماس فريدمان، إن أمريكا التي تعرفونها انتهت، موضحا أنا لا أعرف تلك الدولة التي صوتت في مجلس الأمن لصالح قرار يخدم مصالح روسيا على حساب أوكرانيا.

وأضاف في مداخلة أمام مؤتمر غزة مستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إذا ظلت أمريكا على نفس النهج لأربعة سنوات قادمة فمن الصعب التنبؤ بالمستقبل، موضحا أن تعيينات ترامب لقادة المؤسسات الأهم بالبلاد لم يقبل بهم إيلون ماسك لتعيينهم مديري مبيعات بشركة تسلا.

وقال فريدمان، إن رسالتي للمصريين هي اعتنوا ببلدكم وحافظوا على مؤسساتكم.

وكان قد قال إن مقترح ترامب حول تهجير أهل غزة سيموت من تلقاء نفسه، موضحا أن الأمر غير معقول فكيف سيتم نقل 2 مليون شخص من القطاع؟ وكيف يمكن تنفيذ المقترح حتى النهاية؟

وأضاف فريدمان، في مداخلة خلال مؤتمر غزة ومستقبل السلام والأستقرار في الشرق الأوسط، أن ثمة دورا هاما للدول العربية، لحل أزمة غزة، مؤكدا أنه لا يمكنهم رفع أيديهم ترك غزة ليقرر نتنياهو مصيرها، مشيرا إلى الموقف الذي يمكن الوصول إليه خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

وأوضح فريدمان أن الصدام بين ترامب ونتنياهو قادم، موضحا أن الشرق الأوسط بات مرتبطا في الولايات المتحدة بالاستثمار في الخليج، بالإضافة إلى المصالح الأمريكية المرتبطة بمواجهة الصين وهو ما يتطلب خلق تحالف كبير تحتاجه واشنطن ليهدد العلاقة مع نتنياهو.

وأوضح فريدمان أن تهجير سكان غزة لمصر والأردن غير مقبول، وان ترامب أدرك أن فكرته مجنونة وتراجع بالفعل، داعيا العرب إلى عدم القلق بشأن مقترح ترامب، ولكن تبقى الأمور في انتظار ما سوف تسفر عنه القمة العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع عن مقترحه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة الجمعة الماضية، مؤكداً أنه سيكتفي به كورقة استرشاديه، وقال في تصريحات من داخل البيت الأبيض في ذلك الحين أنه "فوجئ بموقف مصر والأردن" من المقترح.