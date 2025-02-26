شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الذكاء الاصطناعى والرقمنة مجالات رئيسية فى عملية التنمية والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وصرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوى الهمم، والسعى لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدورى على الطلبة.

وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى أن الإجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى تمثل نموذجًا فاعلًا فى تطوير التعليم الفنى فى مصر، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار على ضرورة الاستمرار فى تطوير التعليم الفنى وأهمية الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص فى تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على ضرورة الإهتمام بمواصلة الارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب بما يُساهم فى بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة فى كافة المجالات، كما أشار الرئيس إلى ضرورة التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء، والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية فى عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.