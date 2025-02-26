شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بتطوير التعليم الفنى والاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وصرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوى الهمم، والسعى لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدورى على الطلبة.

وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى، أن الإجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى تمثل نموذجًا فاعلًا فى تطوير التعليم الفنى فى مصر، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار على ضرورة الاستمرار فى تطوير التعليم الفنى وأهمية الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص فى تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة.