شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فريدمان يكشف أسوأ وظيفة بالعالم.. ويؤكد: قوة مصر واستقرارها أهم مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان إن العمل كوزير خارجية بالولايات المتحدة هو أسوأ وظيفة بالعالم، وذلك بمقارنة بين هنرى كسينجر بعد 1973، وأنتوني بلينكن، فالأول عمل جديا حتى توصل إلى اتفاق فض الاشتباك بين مصر وإسرائيل أما بلينكن فآثار الفوضى بين سوريا ولبنان وغزة دون حراك.

وأضاف في مؤتمر غزة مستقبل السلام في الشرق الأوسط، أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت زاخرة بدول سقطت تماما، بين لبنان وسوريا واليمن، موضحا أن أهم ما يميز مصر بالنسبة للولايات المتحدة هي أنها قوية وقادرة على الحفاظ على الثبات والاستقرار.

وشدد على أن المنتظر من القمة الطارئة هو تقديم رسالة واضحة إلى العالم أن العرب شركاء في تقرير مصير غزة وأنهم لن يتركوها لنتنياهو، موضحا أنه ليس من الممكن أن يفرض سيناريو التهجير على مصر أو الأردن.