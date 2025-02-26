شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فريدمان: البديل لحل الدولتين هو انهيار كامل للشعبين الإسرائيلى والفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان، إن وجود الدولة الفلسطينية مهم من أجل أمن إسرائيل معتبرا أن حل الدولتين هو السبيل للاستقرار، حيث يبقى الأمر صعب ولكن البديل سيكون أصعب حيث إن انهيار حل الدولتين يعني انهيار الشعبين.

وأكد في مداخلة امام مؤتمر غزة مستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، على الحاجة الملحة لبناء مؤسسات حقيقية في الداخل الفلسطيني، معتبرا أن هذه هي الخطوة المهمة نحو بناء دولة، ولكن حتى يحدث ذلك ينبغي أن يكون الضغط متواصل على إسرائيل للتوقف عن بناء المستوطنات.