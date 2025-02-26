شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السعيد: مفاوضات غزة تعكس قوة المفاوض المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد المنعم السعيد، أن المفاوضات التي تجرى فيما يتعلق بمسألة التهجير تعكس قوة المفاوض المصري، موضحا أن الملاحظة الأكبر في هذا الإطار ان الولايات المتحدة كانت الحاضر الغائب في مفاوضات الهدنة.

واعتبر فى كلمة أمام مؤتمر غزة ومستقبل السلام والأستقرار في الشرق الأوسط، أن التداخل الأمريكي مع إسرائيل شهد تباينات، فالولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل للانسحاب من سيناء في عام 1957، بينما دعمتها في 1967 ثم اختلف الموقف مع حرب الاستنزاف وبعد حرب اكتوبر.