شكرا لقرائتكم خبر عن استقطاع 3م من نهر الطريق بالطريق الدائرى أعلى تقاطعه مع المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، أن في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى لعدد 48 محطة بالطريق الدائري ومن بينها محطتى أتوبيس أعلى طريق المنصورية رقم 48 ومحطة مدخل أكتوبر، زويل رقم 46، وتنفيذ استقطاعات في بعض قطاعات الطريق، وذلك اعتبارًا من اليوم ولمدة 6 أشهر على مدار اليوم بالكامل، سيتم التالي:

- فيما يخص محطة المنصورية فسوف يتم استقطاع عرض 3 متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بـ الطريق الدائري أعلى تقاطعه مع طريق المنصورية دون إجراء تحويلات مرورية.

- فيما يخص محطة مدخل أكتوبر (زويل) فإنه سيتم استقطاع عرض 2 متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بطريق الواحات فى تقاطعه مع مدخل ومخرج مدينة زويل بالإضافة إلى استغلال الجزيرة الوسطى دون إجراء تحويلات مرورية.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية التحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة وجارى المتابعة لحين الانتهاء.