شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يعقد اجتماعه الدورى لعرض ومناقشة جهوده خلال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، وعضوات وأعضاء المجلس، والأستاذة ايمان خليفة الأمين العام للمجلس، وعدد من قيادات المجلس.

وقد بدأ الاجتماع بتقديم المجلس خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي وبعثة الدولة المصرية على الجهود المبذولة خلال مناقشات استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال شهر يناير الماضي، حيث جاء الأداء الدبلوماسي بقيادة وزارة الخارجية ليجسد نهجا احترافيا عكس حجم الانجازات الوطنية فى ملف حقوق الانسان للدولة المصرية أمام هذا المحفل الدولي الهام.

وقد ناقش الاجتماع جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث عرضت الدكتورة نسرين البغدادى تقريراً حول ورشة عمل " تعزيز دراسات المرأة والإنتاج المعرفي حول قضايا المساواة بين الجنسين في الجامعات العربية " والتي عقدت بالمغرب، كما قدم الدكتور ماجد عثمان عرضاً عن الاستراتيجية الوطنية لـ تمكين المرأة المصرية 2030، كما قدم المهندس عمرو سليمان عرضاً حول مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع البنك المركزي وعدد من شركاء التنمية.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى استعراض أنشطة المجلس وبرامجه ومشروعاته المتنوعة والتى يتم تنفيذها فى جميع المحافظات بهدف الوصول الى المستفيدات والمستفيدين فى قرى ونجوع مصر وتوعيتهم بمختلف القضايا التى يعمل عليها المجلس وتحقيق أقصي استفادة لهم، كما تم مناقشة خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.