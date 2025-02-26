شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح سوق اليوم الواحد بحى السلام أول وتخفيضات كبيرة على الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة القاهرة صباح اليوم سوق اليوم الواحد بشارع سوق النيل بحي السلام أول تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن سوق اليوم الواحد الذي تم افتتاحه اليوم بحى السلام أول سيعمل كل يوم أربعاء، إلى جانب سوق بحي حلوان، وآخر بمدينة نصر يعملان يوم الجمعة، وسوق بحي الزيتون يعمل كل يوم ثلاثاء، مع وجود سوق بحي روض الفرج يعمل يوم الخميس من كل أسبوع.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وأضاف محافظ القاهرة، أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.

وسوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحه اليوم الأربعاء يعمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض.



افتتاح سوق اليوم الواحد بحي السلام أول وتخفيضات كبيرة على الأسعار



افتتاح سوق اليوم الواحد بحي السلام أول