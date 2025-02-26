شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء: 13 ألفا و300 قمر فى الفضاء منها 3800 خرجت من الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، إن أفريقيا لها 22 مؤسسة تعمل في مجال الفضاء.

وأشار رئيس وكالة الفضاء، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمقر الوكالة لإعلان تفاصيل أنشطة عمل الوكالة واستعدادات مؤتمر اسبيس أفريقيا ، إلى أن مصر أول دولة فى أفريقيا تبدأ نشاطها فى الفضاء عام 1868، بإنشاء مرصد بالعباسية ، ثم جنوب أفريقيا تاني دولة.

وأشار إلى أن 20 ٪ من الأقمار الصناعية الموجودة في الفضاء بها مكونات فضائية مصنعة في جنوب أفريقيا، و ثالث دولة، لافتا إلي ان إجمالي الاستثمارات في مجال الفضاء في إفريقيا حوالي 7.7 مليار دولار.



وأضاف صدقي، أن هناك حاليا 13 ألفا و300 قمر في الفضاء منهم 3800 قمر خرج من الخدمة، مشيرا إلى أن مصر أطلقت 13 قمرا صناعيا مصريا منذ العمل ببرنامجها، لافتا إلي أن وكالة الفضاء المصرية مهمتها توطين صناعة الأقمار الصناعية.

وتابع أن سبب اختيار موقع الوكالة هو أنها في أعلى نقطة بالقاهرة حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 340 مترا، منوها إلى أن العمل يتم لتكون الوكالة مركز لتوطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر.

وأشار إلي أن مركز تجميع الأقمار الصناعية واختبارها يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط والدول العربية، مشيرا إلي أن الأقمار الصناعية في مصر يتم التعرف عليها من خلال أوزانها.