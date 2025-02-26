شكرا لقرائتكم خبر عن توماس فريدمان: مقترح ترامب بخصوص غزة مجنون والعالم فى انتظار قمة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الأمريكي البارز توماس فريدمان، إن مقترح ترامب حول تهجير أهل غزة سيموت من تلقاء نفسه، موضحا أن الأمر غير معقول فكيف سيتم نقل 2 مليون شخص من القطاع؟ وكيف يمكن تنفيذ المقترح حتى النهاية؟

وأضاف فريدمان، في مداخلة خلال مؤتمر غزة ومستقبل السلام والأستقرار في الشرق الأوسط، أن ثمة دورا هاما للدول العربية، لحل أزمة غزة، مؤكدا أنه لا يمكنهم رفع أيديهم ترك غزة ليقرر نتنياهو مصيرها، مشيرا إلى الموقف الذي يمكن الوصول إليه خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة.

وأوضح فريدمان أن الصدام بين ترامب ونتنياهو قادم، موضحا أن الشرق الأوسط بات مرتبطا في الولايات المتحدة بالاستثمار في الخليج، بالإضافة إلى المصالح الأمريكية المرتبطة بمواجهة الصين وهو ما يتطلب خلق تحالف كبير تحتاجه واشنطن ليهدد العلاقة مع نتنياهو.

وأوضح فريدمان أن تهجير سكان غزة لمصر والأردن غير مقبول، وان ترامب أدرك أن فكرته مجنونة وتراجع بالفعل، داعيا العرب إلى عدم القلق بشأن مقترح ترامب، ولكن تبقى الأمور في انتظار ما سوف تسفر عنه القمة العربية.