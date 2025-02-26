شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع "كالاس" سبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة والسيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى يوم الأربعاء 26 فبراير.

أشاد الوزير عبد العاطى بما شهدته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور فى مجالات عدة منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوهاً إلى الدور الهام الذى تقوم به الممثلة العليا فى تعزيز هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الاوروبى، وأهمية مواصلة دعم المسئولة الأوروبية لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بمحاورها الست، ولاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليار يورو.

وقد اطلع السيد وزير الخارجية المسئولة الأوروبية بالجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، داعياً المسئولة الأوروبية لتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة. واستعرض فى هذا السياق الخطة الشاملة التى تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحاً وجود دعم عربى واسلامى لها، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للمساعى المصرية فى هذا الصدد. كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى – الإسرائيلى، مؤكداً على أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة.