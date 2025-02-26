شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف العربى رئيساً للمجلس الاستشارى للهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالأربعاء، 26 فبراير 2025 02:53 م
أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة الدكتور أشرف العربي عميد معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق.
ويضم المجلس نخبةً من الخبراء والشخصيات البارزة في الاقتصاد والقانون والإعلام .
يذكر أن رئيس وأعضاء المجلس الإستشاري الجديد يعملون بشكل تطوعي، ولا يتقاضون رواتب أو مكافآت مالية.
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