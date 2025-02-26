أخبار مصر

أشرف العربى رئيساً للمجلس الاستشارى للهيئة الوطنية للإعلام

0 نشر
0 تبليغ

أشرف العربى رئيساً للمجلس الاستشارى للهيئة الوطنية للإعلام

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف العربى رئيساً للمجلس الاستشارى للهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:53 م

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، تشكيل المجلس الاستشاري للهيئة برئاسة الدكتور أشرف العربي عميد معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق.

ويضم المجلس نخبةً من الخبراء والشخصيات البارزة في الاقتصاد والقانون والإعلام . 

يذكر أن رئيس وأعضاء المجلس الإستشاري الجديد يعملون بشكل تطوعي، ولا يتقاضون رواتب أو مكافآت  مالية.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements