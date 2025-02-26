أشرف العربى رئيساً للمجلس الاستشارى للهيئة الوطنية للإعلام

يذكر أن رئيس وأعضاء المجلس الإستشاري الجديد يعملون بشكل تطوعي، ولا يتقاضون رواتب أو مكافآت مالية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012