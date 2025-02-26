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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية لمناقشة حزم الحماية الاجتماعية

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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية لمناقشة حزم الحماية الاجتماعية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:50 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات، ويستعرض حزم الحماية الاجتماعية بعد أن تم عرضها على رئيس الجمهورية.

ويعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفى، لرئيس الوزراء، لاستعراض نتائج الاجتماع، وأبرز القرارات التى تم الموافقة عليها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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