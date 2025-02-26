شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية لمناقشة حزم الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات، ويستعرض حزم الحماية الاجتماعية بعد أن تم عرضها على رئيس الجمهورية.

ويعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحفى، لرئيس الوزراء، لاستعراض نتائج الاجتماع، وأبرز القرارات التى تم الموافقة عليها.