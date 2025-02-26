شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1446هــ جاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى الوطن المفدى تحت قيادتكم الحكيمة باليمن والبركات .

وبهذه المناسبة الإيمانية المباركة يسعدنى أن أنقل إلى سيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذا الشهر المبارك ، وتأكيدهم على الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن نحو الغد المشرق ، مستلهمين القيم والمبادئ السامية لهذا الشهر الكريم فى الصبر وتحمل المشاق والتضحية فى سبيل المبدأ والعقيدة بكل الصدق والإخلاص وإنكار الذات ، مجددين العهد ببذل قصارى جهدهم والتضحية بالغالى والنفيس لتظل القوات المسلحة بقيادتكم المستنيرة الواعية الدرع الواقى والحصن المنيع لصون الوطن والحفاظ على مقدساته .

حفظكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1446هـــ.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة , وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.



