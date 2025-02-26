شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المخدرات الأردنية: ضبط أكثر من مليون حبة مخدرة بالتعاون مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم اليومية لملاحقة تجار ومهربي ومروجي المواد المخدرة كافة حيث تعاملوا خلال الأيآم القليلة الماضية مع 13 قضية في مختلف مناطق الأردن وألقي القبض خلالها على 23 شخصا من تجار ومهربي ومروجي المخدرات ضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأكدت مكافحة المخدرات الأردنية أن أبرز تلك القضايا كانت نتاج تعاون دولي بين إدارة مكافحة المخدرات ونظيرتها المصرية حيث جرى إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من الحبوب المخدرة بلغت مليوناً ومئة الف حبة مخدرة.

وفي التفاصيل أكد المتحدث الإعلامى، أنه جرى بالتنسيق وتبادل المعلومات بين إدارتي مكافحة المخدرات في البلدين وتتبع إحدى سيارات الشحن القادمة عبر ميناء العقبة بعد التأكد من استخدامها لتهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة وأنها ستدخل الأراضي الأردنية (ترانزيت) تمهيدا لإعادة تهريب المواد المخدرة لدولة مجاورة، حيث جرى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك الأردنية وفور وصول الشاحنة ضبطها وبتفتيشها عثر داخلها على مليون ومئة ألف حبة مخدرة أخفيت داخل أخشاب وقطع اثاث وما زال التحقيق جاريا لتحديد المتورطين في القضية من داخل المملكة وخارجها.

وفي البادية الشمالية جرى التعامل مع القضية الثالثة بعد ورود معلومات عن مشبوهين يتعاملون مع مهربين إقليميين يقومون بتخزين المواد المخدرة والاتجار بها وبعد جمع المعلومات كافة حولهم جرت مداهمة منزل المشتبه به الرئيسي في القضية وألقي القبض عليه وآخر كان برفقته وبتفتيش المنزل عثر على 8 كجم من مادة الحشيش المخدرة أخفيت معظمها داخل برميل.

وفي البادية الشمالية، ألقي القبض على شخصين من تجار المخدرات وضبط بحوزتهم 4000 حبة مخدرة ، فيما دوهم في البادية الجنوبية أحد تجار المخدرات وألقي القبض عليه وبحوزته على 28 ألف حبة مخدرة .

وفي العاصمة الأردنية وبعد جمع المعلومات حول شخصين من المشتبه بهم بقضايا المخدرات جرت مداهمتهما بعد التأكد من ممارستهما لنشاطات جرمية مرتبطة بالاتجار وترويج المخدرات والقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما على 28 كف حشيش .

وفي إحدى القضايا وردت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من المواد المخدرة في منطقة صحراوية في محافظة الزرقاء حيث تم التحرك للمكان وبعد تمشيط المنطقة المعنية عثر على 47 كف حشيش أخفيت بين الصخور وتبين بعد التحقيقات أن المتورط بالقضية هو نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتاهيل إثر قضية مخدرات أخرى .

وفي إحدى مناطق غرب إربد الأردنية ألقي القبض على مروجين للمخدرات بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما على 5 آلاف حبة مخدرة وسلاح ناري ، فيما دوهم بمحافظة البلقاء تاجران للمخدرات بعد جمع المعلومات حولهما وضبط بحوزتهما على 18 كف حشيش وألقي القبض في قضية أخرى على مروج للمخدرات في لواء الرصيفة وبحوزته 4 كفوف حشيش .

وفي محافظات الجنوب جرى التعامل مع قضيتين الأولى في محافظة الكرك ألقي القبض خلالها على مروج للمخدرات وبحوزته 6 كفوف حشيش ، والثانية بمحافظة معان تم ضبط 4 كفوف حشيش بحوزة المروج.

في غرب البلقاء نُفذت حملة أمنية على أشخاص مطلوبين ومشبوهين بقضايا المخدرات وخاصة زراعة الماريجوانا المخدرة ودوهم خلال الحملة أربعة مواقع ألقي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص وتم خلالها ضبط كميات من اشتال الماريجوانا المخدرة وسلاح ناري .

وفي آخر القضايا أحبط العاملون في الإدارة محاولة تهريب كمية من مادة الكريستال المخدرة إلى احدى الدول المجاورة وألقي القبض على خمسة أشخاص تورطوا بالقضية وضبطت كميات من الكريستال المخدرة التي كانوا يجهزون لتهريبها .



الأردن تضبط مخدرات بالتعاون مع مصر



المخدرات المضبوطة