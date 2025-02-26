شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان الرياضيات التطبيقية لغات للثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لغات لطلاب الثانوية العامة استعدادا للامتحان النهائي الذى ينطلق في يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتضمن 20 سؤالا منها 18 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقال، مضيفة أن الامتحان سوف يراعى المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة للطلاب والمستويات العليا للتفكير، بحيث تكون نسبة الأسئلة التي تخاطب المستويات العليات 30% وباقى الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة.



ويمكن للطلاب الاطلاع على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة عبر الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa



ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و26 فبراير الرياضيات التطبيقية لغات و27 فبراير بيولوجى.



