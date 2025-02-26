شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أول يوم رمضان 2025 ومواقيت السحور والإفطار وفقًا للحسابات الفلكية والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، يترقب المواطنون موعد بدء الصيام ومواقيت السحور والإفطار، وطبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها معهد الفلك، فإن غرة رمضان ستوافق يوم السبت 1 مارس 2025.

مواقيت السحور والإفطار في أول يوم من رمضان – القاهرة

مدة الصيام: 13 ساعة و20 دقيقة

وقت السحور: 2:34 صباحًا

الإمساك: 4:34 صباحًا

الفجر: 4:54 صباحًا

الشروق: 6:21 صباحًا

الظهر: 12:07 ظهرًا

العصر: 3:25 عصرًا

المغرب (الإفطار): 5:54 مساءً

العشاء: 7:11 مساءً

(مع مراعاة فروق التوقيت في المدن الأخرى)

موعد ولادة هلال رمضان

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 28 فبراير 2025 في تمام الساعة 2:47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة، وهو يوم الرؤية.

وسيظل الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة، و37 دقيقة في القاهرة، بينما تختلف مدة بقائه في بقية المحافظات المصرية بين 34 و37 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيبقى الهلال في السماء بعد الغروب لفترات تتراوح بين 20 و44 دقيقة، مما يؤكد أن السبت 1 مارس 2025 سيكون أول أيام شهر رمضان فلكيًا.