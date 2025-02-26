شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: استقطاع 5 أمتار بطريقى الواحات والدائرى لتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددى والان مع تفاصيل الخبر

تشرف إدارة المرور على أستكمال أعمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددى بطريقى الواحات والدائرى لمدة 6 شهور، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر، أن إدارة المرور ستشرف على عملية استقطاع 3 أمتار من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطي بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع المنصورية دون إجراء تحويلات مرورية وكذلك استقطاع متران من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطي بطريق الواحات في تقاطعه مع مدخل ومخرج مدينة زويل لمدة 6 أشهر لاستكمال إنشاء محطات الأتوبيس الترددى.

ولفت المصدر، أنه فى اطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال مشروع الاتوبيس الترددى لـ 48 محطة بالطريق الدائري ومن بينها محطتى اتوبيس اعلى طريق المنصورية رقم 48 ومحطة مدخل اكتوبر، زويل رقم 46 وتنفيذ استقطاعات في بعض قطاعات الطريق وذلك اعتباراً من اليوم ولمدة 6 أشهر على مدار اليوم بالكامل .

وأشار المصدر، انه فيما يخص محطة المنصورية فسوف يتم استقطاع عرض 3 أمتار من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بالطريق الدائري أعلى تقاطعه مع طريق المنصورية دون إجراء تحويلات مرورية وفيما يخص محطة مدخل أكتوبر (زويل) فانه سيتم استقطاع عرض 2 متر من نهر الطريق بجوار الجزيرة الوسطى لكل اتجاه بطريق الواحات فى تقاطعه مع مدخل ومخرج مدينة زويل بالإضافة إلى استغلال الجزيرة الوسطى دون إجراء تحويلات مرورية.

وأوضح المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية التحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال بالإضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة وجارى المتابعة لحين الانتهاء.