شكرا لقرائتكم خبر عن يخوت وحياة مرفهة.. ترامب يروج لـ"ريفيرا غزة" بمقطع مثير للجدل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجدداً، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل بالترويج لمقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لحين إعادة إعمارها، وهذه المرة بنشر مقطع فيديو على حسابه بموقع انستجرام، مستعيناً بالذكاء الاصطناعي لرسم صورة خيالية لما يريد أن يكون علي القطاع في المستقبل.

ويأتي مقطع الفيديو بعد أقل أسبوع على تراجع ترامب عن مقترح التهجير، حيث قال: خطتي بشأن غزة جيدة، لكنني لن أفرضها وسأكتفي بالتوصية.. وفوجئت بعدم ترحيب مصر والأردن بها"، غير أنه قال في التصريحات نفسها إن "الولايات المتحدة ستتملك غزة، وسنبدأ في تطويرها".

ويبدأ الفيديو المنشور علي حساب ترامب بمشاهد الدمار في قطاع غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلي هجوم انتقامي لمدة 15 شهر لمحاولة القضاء على حماس، والمشهد الأول كتب عليه "غزة 2025" ثم يسأل الفيديو "ماذا بعد؟"

وسبق وأن عارضت مصر والأردن والدول العربية مقترح ترامب بـ تهجير الفلسطينيين من غزة.

وتظهر ناطحات السحاب والأطفال يركضون على الشاطئ، وسيارات تسلا الكهربائية في الشوارع، وكذا شخص يشبه إيلون ماسك يأكل خبزًا مغموسًا فيما يبدو أنه حمص، وطفل يحمل بالون ترامب العملاق الذهبي، وترامب يرقص مع امرأة ترتدي بدلة رقص في ملهى ليلي، وايلون ماسك يوزع نقود على الناس، الي جانب مبني او فندق "ترامب غزة"، وتماثيل ذهبية للرئيس الأمريكي وتمثال ذهبي عملاق لترامب في وسط ميدان.

وانتهي مقطع الذكاء الاصطناعي بمشهد يجمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهما يأخذان حمام شمس بجانب حوض السباحة ويشربان عصائر، وفي خلفية الفيديو يوجد موسيقي تتضمن كلمات: "دونالد ترامب سيحرركم، ويأتي الحياة للجميع، لا مزيد من الأنفاق، لا مزيد من الخوف، ترامب غزة هنا أخيرًا".

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