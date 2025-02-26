شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لتأمين الخدمات الطبية خلال رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، اجتماعاً مع مديري الفروع ومديري الشئون الطبية بالفروع ومديري المستشفيات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء الإدارات المركزية اليوم الاربعاء

استهل الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماع بتقديم التهنئة بمناسبة حلول شهررمضان الكريم، متمنياً للجميع دوام التوفيق في أداء رسالتهم لخدمة المرضى.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات العمل خلال شهر رمضان المبارك، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة على مدار الساعة في مختلف المحافظات كما شدد الدكتور أحمد مصطفى على أهمية الالتزام بمواعيد عمل العيادات وأقسام الطوارئ لضمان تقديم الرعاية الطبية للمرضى دون أي تقصير.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، مديري الفروع والمستشفيات بضرورة تكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية خلال الشهر الفضيل، لمتابعة سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

كما شدد على أهمية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المستشفيات والعيادات، مع المتابعة المستمرة لضمان توافرها، والعمل على سرعة توفير أي نواقص بصفة دائمة لضمان عدم تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض أبرز التحديات التي تواجه الفروع وآليات التعامل معها، والتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطط الزمنية المحددة للمشروعات، والعمل بروح الفريق والتعاون بين كافة القطاعات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

واختتم الاجتماع بدعوة الحضور إلى استمرار التواصل والعمل المشترك للتغلب على أي تحديات، وبحث المقترحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى .

