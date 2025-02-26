شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية اليوم من كنيسة الأنبا أنطونيوس والان مع تفاصيل الخبر

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبي، وذلك فى الساعة 7 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يذكر أن العظة الأسبوعية لقداسة البابا كانت متوقفة بسبب فترة الأعياد الماضية الخاصة بعيد الميلاد، وكانت ختاما لسلسة طلبات القداس الجوريجورى، وطلب العظة كان "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين أقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.

