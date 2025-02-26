شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الأمصال البيطرية: ننتج عشرات اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المعهد هو الأقدم على مستوى الشرق الأوسط والعالم في إجراء الأبحاث التطبيقية لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، حيث ينتج العشرات من اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف سعد، أن المعهد يراعى الجودة والأمان فى اللقاحات، وحاصل على 3 شهادات دولية، ويُدار طبقا لمواصفات شهادات الاعتماد ويعمل على تطوير خطته الإنتاجية والأدوات التكنولوجية المستخدمة.

وتابع مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أن الفيروسات والبكتيريا عبارة عن كائنات حية تدافع عن نفسها بصفة مستمر لذا فإنها تلجأ إلى التحور، وبالتالي فإن المعهد والجهات المعنية الأخرى تتابع الوضع بشكل مستمر، وفي حال وجود أي تغيير فى الفيروسات يتم التعامل معها.

وأضاف مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أنه يوجد منافذ على مستوى الجمهورية فى المعامل الفرعية لمعهد صحة الحيوان، وفى محافظات "القاهرة والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والبحيرة والغربية والقليوبية والمنيا والأقصر وأسيوط وبنى سويف والمنوفية والإسماعيلية والشرقية ومطروح"، كما يقوم المعهد بتوفير اللقاحات اللازمة للقوافل العلاجية، بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات وتوفير اللقاحات السيادية للحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية.