شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أبو الريش الجامعى تنظم احتفالية باليوم العالمى للأمراض النادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد مستشفى أبو الريش الجامعى التابعة لجامعة القاهرة، احتفالية اليوم العالمي للأمراض النادره تحت رعاية نقابة أطباء القاهره غد الخميس، برئاسة الدكتورة ماجي عبد الوهاب أستاذ طب الأطفال و أمراض الدم بمستشفى الأطفال الجامعي، حيث يشارك أطباء الأطفال في الاحتفالية بالإضافة الى مشاركة المرضى الأطفال وأسرهم.

من جانبها قالت الدكتورة ماجى عبد الوهاب، إن الأمراض النادره في الأطفال كثيرة ومتعددة خاصة في مجتمعنا الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة وحوالي 40 مليون من الأطفال والشباب حتي عمر 18 سنة مضيفة " التشخيص المبكر للأمراض النادره هام جدا كي يتلقي المريض العلاج المناسب في الوقت المناسب و لا يتعرض لمضاعفات التي في أحيان كثيره قد يؤدى المرض إلى الوفاة".

وأضافت، إن الإحتفالية تشمل توعيه الأطباء و المرضي و أسرهم بالأمراض النادره في مختلف التخصصات لطب الأطفال وستشمل الاحتفاليه جانب علمي للأطباء، وجانب ترفيهي للمرضى و أسرهم ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة الذى يعقد نهاية آخر يوم في فبراير من كل عام، موضحة، إن شعار هذا العام هو "معا تسطيع..منفردين لا نستطيع" Together we can...Alone we can't

وأوضحت، إن الاحتفالية تعقد تحت رعاية الدكتورة شيرين غالب رئيس نقابه الأطباء بالقاهرة، وبحوضر عدد من أطباء الأطفال بكافة التخصصات، ومنهم الدكتورمرتضى الشبراوي أستاذ طب الأطفال و أمراض الكبد مستشفى أبو الريش الجامعي، والدكتورة نيهال الكوفي أستاذ طب الأطفال و أمراض الكبد بمستشفى أبو الريش الجامعى.