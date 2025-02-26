شكرا لقرائتكم خبر عن السفير عزت سعد يرصد دور المؤسسات الدولية فى مجابهة التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير عزت سعد، إن مخططات التهجير ليست جديدة فقد سبق وأن شهدتها عدة مناطق في العالم، وهو ما يعكس حماسة جنوب افريقيا في التصدي للخطط الاسرائيلية في هذا الاطار.

وأضاف سعد، أمام مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، أن الموقف تجاه العدوان على غزة تناول ثلاثة قضايا، وهي وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى التصدي لمخططات التهجير، مشيرا إلى دخول المؤسسات الدولية، ومنها الامم المتحدة وهيئاتها ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

واشار سعد، إلى ان محكمة العدل الدولية اصدرت تدابير مؤقتة ينبغي على إسرائيل الالتزام بها، منها مثول الدولة العبرية أمام المحكمة وهو سابقة مهمة لم تحدث من قبل وهو ما أرجعه البعض لخشية المؤسستين العسكرية والامنية من ملاحقتهم بتهمة الابادة الجماعية، موضحا ان مرافعة الاحتلال لم تنم عن اي نية للانصياع وراء قرارات المحكمة.

وأشار إلى اعتراف المحكمة بالشعب الفلسطيني بوصفه جماعة إثنية قومية عرقية مشمولة بالحماية وفقا لاتفاقية 1948، وهو ما يقوض دعاوى الاحتلال بعدم وجود ما يسمى بالشعب الفلسطيني.