شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم قافلة تنموية بمدينة رأس غارب وصرف العلاج مجانا للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة بمدينة رأس غارب، واستمرت ثلاثة أيام، لتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتربوية، استفاد منها ما يزيد على7 آلاف مواطن، بمشاركة نخبة من أساتذة 9 كليات، والإدارة المركزية للشئون الطبية، وصندوق مكافحة وعلاج التعاطى والإدمان، وذلك برعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد البارى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح محمد سامى عبد الصادق أن القافلة قامت بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية فى مختلف التخصصات، وتم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى، مع تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، لاستكمال العلاج، وإجراء الجراحات التى تتطلبها حالة المريض.

وقال رئيس الجامعة إن القوافل التنموية التي تنظمها جامعة القاهرة تأتى فى إطار دورها المجتمعى، بهدف المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع، وتعزيز الوعى الصحى والاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا يعد نموذجا رائعا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي والجهات الحكومية لدعم التنمية المستدامة.

وأضاف د.محمد سامى عبد الصادق أن الكليات التى شاركت في القافلة ضمت كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، كما ضمت كليات التربية للطفولة المبكرة، والدراسات التربوية العليا، والآداب، والدراسات الأفريقية العليا. ولذلك تنوعت أوجه الاستفادة منها، صحيا وتوعويا، وخدميا، إضافة إلى عيادة الأسنان المتنقلة، لتقديم خدماتها فترة مسائية لاستفادة أكبر عدد من المواطنين، وعقد ندوات حول أهم القضايا المجتمعية، كالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتسرب من التعليم، والمقامرة الإلكترونية ومخاطر الويب المظلم (Dark Web) وعقد ندوات عن الشخصية الإيجابية ودورها في بناء وتطوير المجتمع، مع الاهتمام بذوى الهمم، وتقديم دعم نفسى وتربوى لطالبات الثانوية العامة من فريق الدعم النفسي والإرشاد الأسري.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع أن القافلة اصطحبت مجموعة من التخصصات الطبية شملت: مخ وأعصاب/رمد/طب الأسنان/ مسالك بولية/ نساء وولادة / أمراض باطنة/ طب الأطفال / أنف وأذن وحنجرة/ علاج طبيعي/ عظام/ تمريض) و كان هناك اهتمام بتوعية المواطنين حول الصحة العامة، خاصة مخاطر سوء استخدام العقاقير والمضادات الحيوية. وتعزيز الوعى الصحى لدى مواطنى مدينة رأس غارب. وقدمت الخدمة بمستشفى رأس غارب التخصصي، واستفاد ما يقرب من 2400 مواطن من الخدمات الطبية. وأما الجانب التوعوي والتربوي وتعزيز الوعي المجتمعي فكان بمشاركة كليات قطاع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (التربية للطفولة المبكرة/ وكلية الدراسات التربوية العليا/ وكلية الآداب/ وكلية الدراسات الإفريقية العليا) وبمشاركة صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان، وقد استفاد من الخدمات التوعوية وتعزيز الوعي المجتمعي والصحي ما يقرب من 4600 مواطن من مواطني مدينة رأس غارب.