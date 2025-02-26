شكرا لقرائتكم خبر عن فض 3 مواقف عشوائية وضبط 300 مخالفة لسيارات السرفيس خلال حملات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى، بضرورة الالتزام بخطط المتابعة لضبط حركة سيارات السرفيس بالمواقف وخطوط السير بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتوفير العدد الكافى من السيارات التى تناسب حركة المواطنين بمختلف الخطوط خاصة بأوقات الذروة.

وتابع محافظ الجيزة، جهود الجهاز للرقابة على المواقف وخطوط السير حيث آطلع المحافظ على بيان جهاز السرفيس والنقل الجماعى والخاص بالمجهودات.

شمل البيان شن عدد من حملات الضبط والمتابعة بنطاق (كورنيش النيل، خاتم المرسلين، المريوطية، الهرم، الرماية، هضبة الأهرام، ميدان النهضة، كوبرى الخشب، عرابى، الكيت كات، اللبينى، طريق مصر أسيوط الزراعى).

تمكنت الحملات من فض 3 مواقف عشوائية بالكيلو 28 والمريوطية ومزلقان ناهيا، وكذا ضبط 300 مخالفة لخطوط السير والتحميل خارج المواقف العشوائية وعدم الالتزام بالتعريفة وحجز 42 سيارة لتقطيع الطريق وعدم الالتزام بتعريفة الركوب.



