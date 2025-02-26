شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية تعلن تفاصيل استضافة مصر لمؤتمر نيو سبيس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

عقدت وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي للوكالة، مؤتمر صحفي ، بمقر وكالة الفضاء المصرية ، للإعلان عن تفاصيل استضافة الوكالة لمؤتمر ( نيو سبيس أفريقيا 2025 ) المنعقد خلال الفترة من 21 الي 24 أبريل 2025 وذلك للإعلان عن تفاصيل وجلسات وأهداف الموتمر.

يأتى المؤتمر بحضور الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي عن وكالة الفضاء المصرية، والدكتور تيديان أوتارا رئيس المجلس الإفريقي للفضاء، و الدكتور أيمن محمود رئيس الإدارة المركزية للبرامج الفضائية عن مؤتمر نيو سبيس أفريقا 2025.

كما يشهد المؤتمر الصحفى صور جماعية أمام مبنى وكالة الفضاء المصرية، وجولة إلى مركز التجميع والاختبار والتكامل، وجولة إلى محطة استقبال صور القمر الصناعي مصرسات 2.



