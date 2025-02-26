شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصدر العدد الجديد من مجلة الكرازة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة لها، حيث جاءت صورة الغلاف لقداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الآباء الأساقفة يحيط بهم الكهنة الـ 19 الجدد عقب رسامتهم بيد قداسته في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يوم الخميس 20 فبراير الجاري للخدمة في القاهرة وإفريقيا وأمريكا.

واشتملت المجلة على عدة من المقالات، فجاءت الافتتاحي، "مؤتمر الرهبنة"، وللأنبا بنيامين "أما نحن فلنا فكر المسيح"، وللأنبا متاؤس "الصوم المقبول"، وللأنبا يوسف مرمم الثغرة" (إش 58 : 12)، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

جدير بالذكر، أن تأسيس المجلة يعود إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإبراشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

