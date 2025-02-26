شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على ياميش رمضان فى معرض السلع الغذائية الرئيسى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض أهلًا رمضان الرئيسى فى محافظة الجيزة ياميش رمضان بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من سلع ومواد غذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم.

ووفر أحد العارضين كيلو بلح الوادي بـ60 جنيهًا، كيلو بلح الواحات بـ50 جنيهًا، كيلو بلح ناشف بـ40 جنيهًا، الزبيب بـ200 جنيهًا للكيلو، التمر الهندي بـ40 جنيهًا، قمر الدين 3 أنواع بسعر 25، و60، و80 جنيهًا، المشمية أنواع بـ300، و400، و480 جنيهًا.

وطرح العارض القراصيا بـ280 و360 جنيهًا، التين بـ400 جنيه للكيلو واللفة "300 جم" بـ100 جنيه، جوز الهند بـ200 جنيه، والسوداني بـ100 و120 جنيهًا، والدوم بـ100 جنيه، والكاجو بـ600 جنيه، البندق بـ600 جنيه، وعين الجمل بـ560 جنيهًا، واللوز بـ560 جنيهًا.

وتنظم محافظة الجيزة معرض أهلًا رمضان الرئيسي في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.