شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشهد تسلم 5 أطنان لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تسلم كمية قدرها 5 أطنان لحوم دفعة جديدة من صكوك الإطعام من وزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة.

وأكد المحافظ، أنه سيتم البدء في توزيع اللحوم من خلال لجنة مشكلة من المحافظة ومديريتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي للإشراف على توزيعها وتسلمها للمستفيدين بالأحياء والمراكز والمدن بواقع كشوف كل جهة والخاصة بالأسر الاولي بالرعاية.

وثمن محافظ الجيزة، جهود وزارة الأوقاف والتضامن الإجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الاطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وللجهود الدائمة لتوفير احتياجات المواطنين والدفع عن كاهلهم قبيل شهر رمضان الكريم.

من جانبه، تقدم مدير مديرية الأوقاف بالشكر لمحافظ الجيزة على توجيهاته لمختلف أجهزة المحافظة للتعاون مع المديرية وتسهيل مهامها خلال تسلم وتوزيع الصكوك على مدار العام.

حضر الفاعلية إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعى السكرتير المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف، وإمام فوزى مدير مديرية التضامن.



تسلم 5 أطنان لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية



محافظ الجيزة يشهد تسلم 5 أطنان لحوم صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية



محافظ الجيزة يشهد تسلم 5 أطنان لحوم صكوك الإطعام



