شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يبحث مع السفير الكازاخى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، السفير عسكر جينيس سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك في ضوء دعم علاقات التعاون الثنائية التى تجمع بين مصر وكازاخستان في مجال النقل الجوي.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخطط التعاون المستقبلية والتى يأتي من بينها زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين مصر و كازاخستان لتشجيع حركة السياحة والسفر، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تشغيل رحلات شحن جوي بين القاهرة وألماتي كونها من أكبر المدن كازاخستانية الأمر الذي يمثل خطوة إستراتيجية داعمة لحركة التبادل التجاري بين مصر ومنطقة آسيا الوسطى.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور سامح الحفني أن هذه الخطوة تأتي في ضوء خطه وزارة الطيران المدني الاستراتيجيه نحو تعزيز الربط الجوي بين مصر ومختلف دول العالم، وبخاصة دول آسيا الوسطى، لما لها من أهمية كبيره مؤكدًا على أن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين سيكون له أثرًا إيجابيًا بزيادة الحركة السياحة الوافدة الى مصر؛ مضيفًا بأن دراسة تشغيل رحلات شحن الجوي بين القاهرة وألماتي سيعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الكازاخستانية ولقارة آسيا الوسطى، بما يدعم حركة التجارة الدولية.

ومن جانبه، أعرب السفير عسكر جينيس عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني المصرية، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تربطهما بمصر وخاصة دورها المحوري كمركز إقليمي للنقل الجوي في المنطقة. مؤكدا على أن الربط الجوى بين البلدين سيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، وكذلك تسهيل حركه سفر رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين بما يدفع عجلة الاستثمار ويزيد من التعاون التجاري.

كما أشار السفير الكازاخستانى إلى أن مدينة ألماتي، كونها المركز الاقتصادي والمالي لآسيا الوسطى، وأن خطوة تشغيل رحلات بين الجانبين يعزز من جعلها نقطة إنطلاق مهمة للشحن الجوي المصري إلى مختلف أسواق المنطقة.