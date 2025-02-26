أخبار مصر

وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 1/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 2/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 3/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 4/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 5/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 6/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 7/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 8/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 9/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 10/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 11/12
  • وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الأربعاء، 26 فبراير 2025 01:13 م

 كشفت وزارة الصحة والسكان عن مراحل تطور نمو الأطفال والتى تشمل الآتى: 

بعد شهرين : 

1- يحرك يده نحو فمه 

2- يتابع بعينيه الحركات البندولية 

3- يصرخ ويسمع ويرى ويبتسم 

بعد 4 شهور :

1- ينام على بطنة رافعا رأسه وصدره مستندا على ساعديه 

2- يصدر أصواتا 

3- يمسك بالألعاب الصغيرة 

4- يستجيب عند ملاطفته

بعد 6 شهور:  

1- يجلس مستندا 

2- يمسك المكعب براحة يده وأصابعه الخمسة 

3- يلتفت تجاه مصدر الصوت برأسه

4- يضحك لأمه ويخاف من الغرباء 

 بعد 9 شهور : 

1- يحبو ويحاول الوقوف بمساعدة 

2- يقول بابا وماما بدون تمييز 

3- يشير بحركة الوداع باى باى

 بعد 12 شهرا : 

1- يخطوا خطوة واحدة بمساعدة الأبوين

2- يمسك مكعب فى يده

3- يقول بابا وماما بتمييز 

4- يأتى عند مناداته 

 

 

 

IMG_0524
 

 

IMG_0525
 

 

IMG_0526
 

 

IMG_0527
 

 

IMG_0528
 

 

IMG_0529
 

 

IMG_0530
 

 

IMG_0531
 

 

IMG_0532
 

 

IMG_0533
 

 

IMG_0534
 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements