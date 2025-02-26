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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 26 فبراير 2025 01:13 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن مراحل تطور نمو الأطفال والتى تشمل الآتى:
بعد شهرين :
1- يحرك يده نحو فمه
2- يتابع بعينيه الحركات البندولية
3- يصرخ ويسمع ويرى ويبتسم
بعد 4 شهور :
1- ينام على بطنة رافعا رأسه وصدره مستندا على ساعديه
2- يصدر أصواتا
3- يمسك بالألعاب الصغيرة
4- يستجيب عند ملاطفته
بعد 6 شهور:
1- يجلس مستندا
2- يمسك المكعب براحة يده وأصابعه الخمسة
3- يلتفت تجاه مصدر الصوت برأسه
4- يضحك لأمه ويخاف من الغرباء
بعد 9 شهور :
1- يحبو ويحاول الوقوف بمساعدة
2- يقول بابا وماما بدون تمييز
3- يشير بحركة الوداع باى باى
بعد 12 شهرا :
1- يخطوا خطوة واحدة بمساعدة الأبوين
2- يمسك مكعب فى يده
3- يقول بابا وماما بتمييز
4- يأتى عند مناداته
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