شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مراحل تطور نمو الأطفال بعد الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام الأربعاء، 26 فبراير 2025 01:13 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مراحل تطور نمو الأطفال والتى تشمل الآتى: بعد شهرين : 1- يحرك يده نحو فمه 2- يتابع بعينيه الحركات البندولية 3- يصرخ ويسمع ويرى ويبتسم بعد 4 شهور : 1- ينام على بطنة رافعا رأسه وصدره مستندا على ساعديه 2- يصدر أصواتا 3- يمسك بالألعاب الصغيرة 4- يستجيب عند ملاطفته بعد 6 شهور: 1- يجلس مستندا 2- يمسك المكعب براحة يده وأصابعه الخمسة 3- يلتفت تجاه مصدر الصوت برأسه 4- يضحك لأمه ويخاف من الغرباء بعد 9 شهور : 1- يحبو ويحاول الوقوف بمساعدة 2- يقول بابا وماما بدون تمييز 3- يشير بحركة الوداع باى باى بعد 12 شهرا : 1- يخطوا خطوة واحدة بمساعدة الأبوين 2- يمسك مكعب فى يده 3- يقول بابا وماما بتمييز 4- يأتى عند مناداته























يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز