شكرا لقرائتكم خبر عن الأرز بـ26 جنيها والسكر بـ30 فى معرض أهلا رمضان الرئيسى بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة في معرض أهلًا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويوفر منفذ الشركة بالمعرض، الذي يقام بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا، وكيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 500 جم بـ12.5 جنيه، وزيت خليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا، وزيت خليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا، وزيت خليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

وطرحت الشركة كرتونة رمضان بسعر 275 جنيهًا، متضمنة عدد 2 كيس أرز زنة 1 كجم، وعدد 2 كيس سكر زنة 1 كجم، وعبوة زيت طعام خليط زنة 700 مللي، وعدد 2 كيس مكرونة زنة 400 جم، وكيس صلصة زنة 300 جم، وكيس مسلى زنة 350 جم، وعدد 2 باكو شاي ناعم زنة 40 جم، وكيس ملح طعام زنة 300 جم.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.