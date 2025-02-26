شكرا لقرائتكم خبر عن عبوات بلح الواحات والوادى فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية "5 كيلو" بـ200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي في محافظة الجيزة، والمقام بشارع ترعة الزمر في حي العمرانية، التمور بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من سلع ومواد غذائية متنوعة.

ووفر أحد العارضين كرتونة بلح واحاتي "زنة 5 كجم" بـ200 جنيه بدلًا من 250 جنيهًا، وكرتونة بلح وادي "زنة 5 كجم" بـ220 جنيهًا بدلًا من 260 جنيهًا، وعلبة بلح فريش زنة 1 كجم بـ60 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وعلبة بلح سلطاني (زنة 1 كجم) بـ70 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا.

وطرح العارض علبة بلح مجدول مصري "زنة 500 جم" بـ40 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا، وعلبة بلح واحاتي "زنة 700 جم" بـ40 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا، وعلبة بلح واحاتي "زنة 1.400 جم" بـ70 جنيهًا بدلًا من 75 جنيهًا.

وتنظم محافظة الجيزة معرض أهلًا رمضان الرئيسي في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.



تخفيضات على البلح فى معرض أهلًا رمضان بالعمرانية



تخفيضات على البلح فى معرض أهلًا رمضان