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لافروف: نأمل من اجتماع القاهرة بشأن غزة إلى حل مشكلة القطاع

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لافروف: نأمل من اجتماع القاهرة بشأن غزة إلى حل مشكلة القطاع

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القاهرة - سامية سيد - كتب: سمير حسنى

الأربعاء، 26 فبراير 2025 12:30 م

أعرب سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، عن أمله نأمل أن يؤدي الاجتماع العربي المقرر في القاهرة بشأن غزة إلى حل مشكلة القطاع، مشددا على أن تهجير الفلسطينيين سيحول الأوضاع في المنطقة إلى قنبلة موقوتة.

قال لافروف في مؤتمر صحفى، إن بلاده ستسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط، معلقا بقوله: أكدنا للأمم المتحدة ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لأنها تضر بالشعب السوري.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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