شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: نأمل من اجتماع القاهرة بشأن غزة إلى حل مشكلة القطاع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: سمير حسنىالأربعاء، 26 فبراير 2025 12:30 م
أعرب سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، عن أمله نأمل أن يؤدي الاجتماع العربي المقرر في القاهرة بشأن غزة إلى حل مشكلة القطاع، مشددا على أن تهجير الفلسطينيين سيحول الأوضاع في المنطقة إلى قنبلة موقوتة.
قال لافروف في مؤتمر صحفى، إن بلاده ستسعى إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط، معلقا بقوله: أكدنا للأمم المتحدة ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا لأنها تضر بالشعب السوري.
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