شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الموجة شديدة البرودة.. اعرف حالة الطقس لمدة 7 أيام قادمة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 26 فبراير 2025 إلى الأحد 2 مارس 2025.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:

اعتبارا من الأربعاء 26 فبراير ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة.

الأربعاء 26 فبراير 2025

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

من الخميس 27 فبراير إلى الأحد 2 مارس :

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق ، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد ، تكون خفيفة إلى متوسطة على الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.