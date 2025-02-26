شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تواصل فتح باب التقديم لوظائف بالإمارات براتب مليون و300 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، استقبال طلبات الراغبين في التقديم على فرص عمل في إحدى المؤسسات الطبية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم، بما يعادل مليون و300 ألف جنيه، وذلك حتى يوم الجمعة المقبل، 28 فبراير 2025.

وأوضحت الوزارة، أن فرص العمل عبارة عن:

1- عدد 59 من الأطباء من الجنسين على تخصصات "الرعاية الحرجة، والتخدير الطبي، والطوارئ، والجراحة ،وطب الاطفال، وطب التوليد، وأمراض النساء، وتتراوح الرواتب الشهرية ما بين 55000 إلى 95000 درهم إماراتي.

2- عدد 36 وظائف طبية مساعدة، على تخصصات "علاج طبيعي وأشعة، وأسنان، وصيدلة، وعيون ،وأخصائي تغذية، وإعادة التأهيل، وعلاج النطق واللغة، والتخدير، تتراوح رواتبهم الشهرية ما بين 10200 إلى 32000 درهم إماراتي.

3- عدد 45 من الممرضين من الجنسين، وتترواح رواتبهم ما بين 7800 إلى 15000 درهم إماراتي ،وذلك وفقا للإعداد ومتطلبات شغل الـ وظائف.

ويمكن للكوادر التي تنطبق عليها الشروط، تقديم السيرة الذاتية ،على الرابط التالي : [email protected] ، وذلك حتى 28 فبراير 2025.

* مميزات فرص العمل:

- الراتب شامل السكن والمواصلات.

- تأمين طبي وفقا للنظام المعمول به في الإمارات.

- مدة التعاقد 3 سنوات.

- توفير كافة مصروفات الاستقدام من الكشف الطبي، وتذكرة السفر توفرها المستشفى.

- هناك فرص تدريب مستمرة خلال فترة التعاقد.

- مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن شهر عن أول 3 سنوات، وشهر ونصف عن باقي فترة العمل.



علما بأنه فيما يتعلق بالمؤهلات والخبرات العلمية المطلوبة لكل وظيفة وفقا للمعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة (pQr2022).



