شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب طلاب الثانوية العامة على أسئلة الامتحانات.. 2 نموذج استرشادى لكل مادة والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 2 نموذج استرشادى فى كل مادة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة لتدريب الطلاب على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عنها ،خاصة بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وتقليل عدد المواد، ودمج بعض المواد الأخرى مثل الرياضيات والاحياء والجيولوجيا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة تؤهل الطالب للتعامل مع أسئلة الامتحان النهائي للثانوية العامة الذى يعقد فى يونيو المقبل، موضحة أنه يجب على كل طالب أن يستفيد من الأسئلة الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة لأن النموذج الاسترشادى نسخة مصغرة من الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة وشكل الامتحان وتوزيع الدرجات على جزئيات الامتحان.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النماذج الاسترشادية للثانوية العامة عبر الدخول على الرابط التالى https://content.moe.gov.eg/qa

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تم أتاحت النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة.

كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و26 فبراير الرياضيات التطبيقية لغات و27 فبراير بيولوجى.



