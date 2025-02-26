شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بحرارة الجو بقيم تصل 4 درجات من اليوم.. الأقمار الصناعية تكشف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق ، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد ، تكون خفيفة إلى متوسطة على الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.