شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جاء في نص البرقية التهنئة، " يطيب لي - بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب - أن أتقدم إلى سيادتكم - بأسمى آيات التهاني، وأصدق الأمنيات، داعيا الله جل وعلا، أن يديم على وطننا الغالي، بفضل جهودكم الدؤوبة، نعمة الأمن والاستقرار، وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع الخير والسلام".