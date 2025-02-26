شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمل: تجارب أفريقيا أثبتت فشل دعوات التهجير فى بناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الدكتور أحمد أمل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تجارب تسوية الصراعات في الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن التجارب التي شهدت تهجيرا للسكان استمر فيها الصراع لفترات طويلة.

وأشار في كلمته أمام مؤتمر غزة ومستقبل السلام والاستقرار في الشرق الاوسط، إلى نموذج ليبيريا والتي شهدت استعادة عددا كبيرا من اللاجئين والنازحين الى أراضيهم، وما ساهموا فيه من إطلاق عملية وطنية شاملة ساهمت في بناء الاستقرار في بلادهم.

وأوضح أن التهجير عندما يتم تترتب عليه تداعيات كبيرة، موضحا أن الابادة الجماعية في رواندا تمثل نموذجا، فاللاجئين الذين خرجوا من بلادهم إلى دول الجوار شكلوا تهديدا كبيرا للعديد من دول تلك المنطقة، وهو الأمر الذي مازالت تداعياته قائمة سواء في الكونغو الديمقراطية أو غيرها.