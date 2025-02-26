شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات ملتقى التراث الثامن للنسيج المصرى بكلية الفنون التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات ملتقى التراث الثامن تحت عنوان "النسيج المصرى" بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور شريف حسن عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على التراث المصري العريق في صناعة النسيج، ودعم الصناعات الحرفية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الحرف التقليدية من الاندثار.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تحرص على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في ربط التراث بالحاضر والمستقبل، من خلال تقديم بانوراما تاريخية لصناعة النسيج المصري، بدايةً من النسيج الفرعوني مرورًا بالقبطي والإسلامي، وصولاً إلى النسيج الحديث والمعاصر، كما شدد على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية لدعم الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال الحيوى.

أوضح الدكتور شريف حسن عبد السلام عميد كلية الفنون التطبيقية أن الملتقى يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة، منها ندوات علمية، وورش عمل، ومعارض فنية، بالإضافة إلى استضافة نخبة من الحرفيين من مختلف محافظات مصر، وأضاف أن المعارض المصاحبة للملتقى تسلط الضوء على إبداعات طلاب الكلية في مجالات الغزل والنسيج، وطباعة المنسوجات، والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة.

تضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات المتنوعة، شملت افتتاح المعارض وأجنحة المؤسسات المشاركة، وعروض للفنون الشعبية، وورش عمل متخصصة حول الطباعة بالاستنسل للأطفال، وتقنيات النسيج اليدوى، والاستدامة فى صناعة المنسوجات، وتصميم الملابس المعاصرة.

كما شهد الملتقى تنظيم ندوات علمية حول تدريس الفنون البدوية والزخرفية، تطور صناعة النسيج عبر العصور، والمنسوجات القبطية، بالإضافة إلى أنشطة فنية تضمنت فقرات غنائية وعروضًا فنية لفرق الكورال، إلى جانب تنظيم رحلة علمية إلى أحد المجمعات الصناعية المتخصصة في الغزل والنسيج.

شهد الملتقى مشاركة متميزة من عدد كبير من الهيئات والمؤسسات المعنية بصناعة النسيج والتراث.

كما يشهد الملتقى مشاركة عدد من المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لطلاب الكلية، تأكيدًا على دعم الجامعة للابتكار وريادة الأعمال في مجال الحرف اليدوية والصناعات التراثية.

يأتي هذا الملتقى تأكيدًا على الدور الريادي لـ جامعة حلوان في دعم التراث المصري والحفاظ على الحرف التقليدية من الاندثار، عبر الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وربط الطلاب بسوق العمل ومتطلبات الصناعات التراثية الحديثة.