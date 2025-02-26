شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى صورة.. قسيسان يشاركان بتعليق زينة رمضان بمسجد فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

شارك القس إبراهيم، والقس يوحنا، من كنيسة قوص، بتعليق الزينة والأنوار بمسجد أبوبكر الصديق بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا، بمناسبة شهر رمضان الكريم، فى جو يسوده الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.

ونشر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تلك الصور التي ظهر فيها القس بجوار الشيخ أثناء مشاركتهم في تعليق الزينة بمسجد أبوبكر الصديق بمدينة قوص، في صورة تعكس علاقة النسيج الواحد.

وقال عدد من أهالي مدينة قوص، إن تلك اللافتة ليست بغريبة علي أبناء مدينة قوص بقنا ودائما الحرص علي تبادل التهاني في المناسبات المختلفة.