شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الدراسة فى رمضان.. الحصة بين 40 و45 دقيقة حسب طبيعة كل مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المديريات التعليمية عن مواعيد الدراسة فى شهر رمضان المبارك، حيث أكدت المديريات أن طابور الصباح فى المدارس التى تعمل فترة دراسية واحدة وبنظام اليوم الكامل من الثامنة صباحا، أما المدارس التى تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية تبدأ الفترة الأولى أو الصباحية من السابعة والربع صباحا، حيث إن مدة الحصة ما بين 40 و45 دقيقة حسب طبيعة كل مدرسة، على أن يراعى انتهاء اليوم الدراسى فى الرابعة عصراً بالمدارس ذات الفترتين والواحدة ظهرا للمدارس ذات الفترة الواحدة، موضحة أنه وفق التعديلات الجديدة، تبدأ الدراسة في المدارس ذات الفترة الواحدة من الساعة 8:00 صباحًا وحتى 1:30 ظهرًا، أما المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا، بينما تمتد الفترة المسائية من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

وأكدت المديريات التعليمية أن تحديد مواعيد الدراسة في رمضان 2025 يتم وفقًا لظروف كل مديرية ومدى احتياج المدارس للتعديلات، مع الأخذ في الاعتبار نظام الفترات الدراسية لكل مدرسة سواء كانت تعمل بفترة واحدة أو أكثر.

وأعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالمدارس المصرية اليابانية، حيث يبدأ اليوم الدراسى من ال 7:45 صباحا وينتهى بانصراف الطلاب فى الساعة 1:30 ظهراً .

ونبهت المديريات التعليمية والإدارات علي الطلاب بجميع المراحل التعليمية، بالالتزام بالحضور في الثامنة صباحا حيث يتم تسجيل الغياب مع بدء طابور الصباح وغياب الحصة الأولى من الطابور حسب القرارات الوزارية.

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية، علي ضرورة الالتزام بالحضور وعدم الغياب، مؤكدة على اسمرار الأداءات الصفية والمنزلية والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والتي تتم جميعها في حضور الطالب ولن يتم إعادتها إلا في حالات الغياب بعذر وهى تمثل 70% من درجة الطالب خلال الترم منها 10% للسلوك والمواظبة .

وأضافت الإدارات التعليمية أنه في حالة غياب الطالب في الامتحانات الشهرية لن تعاد له الامتحانات لأي سبب من الأسباب، وأن المتغيب بسبب أجازه مرضي أو السفر إلى الخارج (مثبتة بأوراق رسمية موثقة من جهة حكومية) ولم يحضر امتحانات الشهور سوف يتم التعامل معه حسب ما ينص عليه القرارات الوزارية بهذا الشأن .

وتابعت الإدارات التعليمية أن خروج الطالب من الحصة بدون إذن يسجل غياب ويحرم الطالب من درجات المواظبة والأعمال التحريرية والتقييمات ويعد هروب حتى لو لم يخرج من المدرسة.