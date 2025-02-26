شكرا لقرائتكم خبر عن معرض السلع الغذائية الرئيسى بالجيزة يطرح كرتونة رمضان بـ125 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

طرح منفذ أمان التابع لوزارة الداخلية، بـ معرض أهلًا رمضان الرئيسي للسلع الغذائية في محافظة الجيزة، كرتونة رمضان بسعر 125 جنيهًا، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتضمنت الكرتونة، كيس بلح زنة 1 كجم، وكيس لسان عصفور رنة 1 كجم، وكيس سكر زنة 1 كجم، وكيس أرز زنة 1 كجم، وعبوة زيت خليط زنة 1 لتر.

وتنظم محافظة الجيزة معرض أهلًا رمضان الرئيسي في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية على مساحة 4500م2، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بالجيزة، وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويوفر المعرض السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، واللحوم، والدواجن، وياميش رمضان، بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك طوال شهر رمضان الكريم.

وتستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.



