شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صلاة التراويح وأحكامها وكيفيتها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام وتبدأ مساجد مصر صلاة التراويح مع بداية شهر رمضان، فى ظل متابعة مستمرة من وزارة الأوقاف للمساجد، وضوابط واضحة للمصلين والأئمة، حول دروس الوعظ وأداء السنن.

وفى اللغة التراويح هى جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، وسميت هذه الصلاة بالتراويح لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة.

صلاة التراويح هي قيام شهر رمضان وتصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، وهى سنةٌ نبويةٌ فى أصلها ينبغى على المسلم أن يحافظ عليها، وعند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة.