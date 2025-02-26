شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تواصل اختبارات مرشحين تقدموا لوظائف بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل تنظيم عملية الاختبارات المطلوبة للمرشحين للسفر للعمل بالخارج، والذين يتقدموا للوظائف التي تعلن عليها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، حيث تجرى الاختبارات بحضور وفود من البلدان التي تتوفر فيها تلك الفرص أمام الكوادر المصرية، وكذلك من الإدارة العامة للتشغيل.

وبحسب بيان اليوم الأربعاء، فإن الاختبارات تُجرى على مهنتى" نجار ونقاش" للعمل في الامارات واحدى الدول العربية، ووجه وزير العمل محمد جبران كافة مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وعددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية، تكثيف الجهود لتوفير فرص عمل للشباب المصرى فى الخارج، مؤكدا أن منظومة التدريب المهنى بالوزارة نجحت فى توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة تلبى كافة احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.