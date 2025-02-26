شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار حرصها على إحياء أيام وليالى شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم ومقارئ القرآن الكريم، ستكثف أنشطتها فى الشهر الكريم بصورة غير مسبوقة، وأنها ستقوم بتهيئة أجواء التعبد فى الشهر الكريم على الوجه الأكمل، كما تؤكد أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد.

كما أكدت الوزارة أنه ستنظم كل مديرية أوقاف أمورها فى صلاة التراويح والتهجد حسب ظروف وطبيعة كل مسجد، بما يوفر الجو الروحى والإيمانى فى الشهر الكريم، مع التأكيد على أهمية التخفيف على الناس، بحيث لا تخلو أى منطقة من بعض المساجد التى تخفف على الناس فى الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار وكبار السن، وإذا كانت هناك بعض المساجد التى ستقيم صلاة القيام بجزء فيتم ذلك من خلال تنسيق إمام المسجد مع المديرية التابع لها، كما يتم تحديد مساجد التهجد والاعتكاف بمعرفة كل مديرية، وبما يوفر الجو الروحى المناسب للشهر الفضيل.

وقد تم تشكيل فريق عمل لعمل كل ما يلزم من إعدادات سواء فى صيانة وعمارة وفرش المساجد، أو فى ترتيب الأنشطة الدعوية والقرآنية بما يتسق وجلال الشهر الكريم.