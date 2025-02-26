شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقى الأزهر فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لإجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان، حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الإجازات الأسبوعية .

وفى السياق تغير أتوبيسات النقل العام فى القاهرة عملها فى رمضان، حيث يبدأ خروج 50% من السيارات الساعة 5 صباحاً، يستمر خروج باقي الأسطول 50% تدريجيًا حتى الساعة 8.30 ص، والسيارات ستعمل 10 ساعات لتغطية ذروة ما قبل الإفطار، على ان يكون آخر أتوبيس يقوم من مناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والإمام الشافعي والإمام الليثي والأزهر الشريف ومسجد سيدنا الحسين وجامع عمرو بعد منتصف الليل.

كما سيتم تشغيل خدمة ليلية طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الديني والتجاري، والخدمة الليلية من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب خلال الشهر الكريم، كذلك مد سهر عدة خطوط ميني باص الخاصة للربط بين مناطق وأحياء القاهرة والأماكن الدينية.